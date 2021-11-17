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Рязанский врач показал, сколько бумажной работы ему необходимо делать в «красной зоне»
Медик пояснил, что после работы с пациентами ему приходится заполнять «кипу документов».

Рязанский врач показал, сколько бумажной работы ему необходимо делать в «красной зоне». Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте» в среду, 17 ноября.

На кадрах врач сидит в защитном костюме от коронавируса и маске, а на его фоне видны бумажные листы и документы. Медик пояснил, что после работы с пациентами ему приходится заполнять «кипу документов».

«Все операции, перевязки закончились, поступившие больные осмотрены. Начинается самая сложная, пожалуй, работа — бумажная. Нужно заполнить кипу документов. Расклеить все анализы, записать их, проанализировать, чтобы завтра своим коллегам с утра доложить, на что обратить особое внимание», — говорится в видео.