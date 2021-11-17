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Рязанские власти начали выплачивать компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе
Семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей.

Рязанские власти начали выплачивать компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в поселке Лесной Шиловского района. Информацию об этом в среду, 17 ноября, опубликовали на сайте регионального правительства.

Семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей. В настоящее время установлено, что на компенсацию могут рассчитывать 46 членов семей погибших работников производственного цеха «Разряд».

Уточняется, что пока готовят документы лишь на трех человек для выплаты компенсации в миллион рублей. По остальным гражданам проводится работа по сбору необходимого комплекта документов для признания их пострадавшими и предоставления компенсации.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что рязанские власти продолжат поддерживать людей, которые потеряли своих близких.

«Люди пережили огромную трагедию и нуждаются в поддержке. Мы обязательно будем ее оказывать, и не только материально. Профильным министерствам, администрации Шиловского района поручено быть в постоянной взаимосвязи с гражданами, оперативно реагировать на все поступающие просьбы и оказывать необходимую поддержку», — сказал глава региона.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.