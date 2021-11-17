Рязанцев пригласили поучаствовать в новогоднем конкурсе писем для болельщиков сборной по футболу

Конкурс продлится до 10 января 2022 года. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по понедельникам с 22 ноября по 10 января 2022 года включительно.

В преддверии Нового года сборная России и официальный партнер команды «Почта России» объявили очередной этап конкурса «Письмо сборной». Болельщики могут передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо отправить письмо любым из трех способов:

в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, улица Народная дом № 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

через форму на сайте pochta.rfs.ru.

Конкурс продлится до 10 января 2022 года. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по понедельникам с 22 ноября по 10 января 2022 года включительно.

«Новый год — самый добрый и народный праздник в нашей стране. Игроки сборной хотят порадовать болельщиков и исполнить их желания. Ждем ваших сообщений со своими историями и пожеланиями, авторов самых интересных писем мы наградим мячами и футболками с автографами сборной», — отметил главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин.