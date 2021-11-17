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Рязанцев предупредили о массовом отключении электроэнергии
Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводят МУП «РГРЭС» и ООО «Ландшафт-Строй».

Рязанцев предупредили о массовом отключении электроэнергии. Об этом написали на сайте администрации.

В четверг, 18 ноября, с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Советская, дома с 1 по 33, 21-а, 29-а, 22, с 26 по 88, 64-а;
  • улица Библиотечная, дом № 28;
  • улица Мервинская, дома с 48 по 194;
  • улица Бахмачеевская, дома с 5 по 32;
  • улица 1-й Бахмачеевский проезд, дома с 2/16 по 21;
  • улица Западная, дома с 9 по 14.

С 09:30 до 16:30 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Семчин Лоск;
  • улица 2-й Озерный переулок, дома №№ 1, с 5 по 19;
  • улица 3-й Озерный переулок, дома с 2 по 4, с 6 по 8;
  • улица 4-й Озерный переулок, дома №№ 10, 12, с 17 по 19, с 21 по 32;
  • улица 5-й Озерный переулок, дома №№ 10, 16, с 18 по 19, с 21 по 24, с 26 по 29, 40, 42;
  • улица Трехреченская.

Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводят МУП «РГРЭС» и ООО «Ландшафт-Строй».