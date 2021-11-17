Роспотребнадзор пояснил, почему QR-коды ввели в рязанских ТЦ

В рязанских ТЦ риск разиться ковидом очень высок, поэтому там ввели QR-коды. По данным ведомства, помещения торговых центров — место массового скопления, где происходит распространение инфекции

В рязанских ТЦ риск разиться ковидом очень высок, поэтому там ввели QR-коды. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, помещения торговых центров — место массового скопления, где происходит распространение инфекции. «С 30 октября вход в ТЦ осуществляется по QR — кодам, либо при предъявлении необходимых документов», — говорится в ответе Роспотребнадзора.

Рязанцам без кодов предлагается посещать магазины вне торговых центров.