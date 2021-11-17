Роспотребнадзор назвал главный показатель иммунного статуса от коронавируса

Показателем иммунного статуса во всем мире является вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.

Роспотребнадзор назвал главный показатель иммунного статуса от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, показателем иммунного статуса во всем мире является вакцинация или перенесенное заболевание с подтвержденным диагнозом.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что уровень антител — это спорный вопрос и ни в одной стране мира документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера количества антител.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили выдавать QR-коды невакцинированным людям, имеющим антитела к коронавирусу.