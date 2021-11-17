РГРТУ вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга

Рязанский радиоуниверситет вышел по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

РГРТУ вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В 2021 году Рязанский радиотехнический университет имени Уткина по результатам независимой оценки качества образования вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (лучшие региональные вузы).

Предметные рейтинги — это инструмент оценки достижений вуза в конкретных областях науки или сферах профессиональной подготовки. Предметный национальный агрегированный рейтинг включает в себя предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения, а также предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ.