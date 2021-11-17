\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 72.82 0.26 18/11
ЦБ EUR 82.36 -0.16 18/11
Нал. USD 72.3 / 73.55 17:21
Нал. EUR 85.45 / 82.75 15:46
Новости
Публикации
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
Вчера 18:11
1 742
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 285
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 305
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
4 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
РГРТУ вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга
Рязанский радиоуниверситет вышел по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

РГРТУ вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В 2021 году Рязанский радиотехнический университет имени Уткина по результатам независимой оценки качества образования вышел в первую лигу предметного национального агрегированного рейтинга по укрупненной группе направлений подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (лучшие региональные вузы).

Предметные рейтинги — это инструмент оценки достижений вуза в конкретных областях науки или сферах профессиональной подготовки. Предметный национальный агрегированный рейтинг включает в себя предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения, а также предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ.