Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 ноября в ночное время на улице Горького. Пьяный местный житель пытался зайти в бар, не показав при этом на входе документы о вакцинации.

Мужчина стал вести себя агрессивно, когда ему отказали во входе. Работники бара вызвали полицию. Когда сотрудник полиции пытался успокоить дебошира, тот ударил его головой в лицо.