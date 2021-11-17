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Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 ноября в ночное время на улице Горького. Пьяный местный житель пытался зайти в бар, не показав при этом на входе документы о вакцинации.

Мужчина стал вести себя агрессивно, когда ему отказали во входе. Работники бара вызвали полицию. Когда сотрудник полиции пытался успокоить дебошира, тот ударил его головой в лицо.

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 У. К. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.