Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.
Пьяный житель Тулы ударил полицейского из-за QR-кода. Об этом
Инцидент произошел 15 ноября в ночное время на улице Горького. Пьяный местный житель пытался зайти в бар, не показав при этом на входе документы о вакцинации.
Мужчина стал вести себя агрессивно, когда ему отказали во входе. Работники бара вызвали полицию. Когда сотрудник полиции пытался успокоить дебошира, тот ударил его головой в лицо.
Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318