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Госдума рекомендовала отклонить поправку в закон «О полиции»
Речь идет о законопроекте о применении огнестрельного оружия. Ее приняли в первом чтении в декабре 2020 года.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить поправку в закон «О полиции». Об этом заявил соавтор поправки, зампред профильного комитета Эрнест Валеев. Его слова привели РИА Новости.

Речь идет о законопроекте о применении огнестрельного оружия. Ее приняли в первом чтении в декабре 2020 года.

Согласно ему, в настоящее время сотрудники полиции могут применить огнестрельное оружие, «если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию». В новой редакции предлагают установить, что полицейские могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

«Мы исключили эту поправку из законопроекта», — сказал Эрнест Валеев.