Гинцбург назвал вакцину для переболевших коронавирусом моложе 60 лет

Гражданам моложе 60 лет, которые уже переболели коронавирусом, лучше привиться «Спутником Лайт», а людям старшего возраста — «Спутником V».

Гинцбург назвал вакцину для переболевших коронавирусом моложе 60 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что гражданам моложе 60 лет, которые уже переболели коронавирусом, лучше привиться «Спутником Лайт», а людям старшего возраста — «Спутником V».

Всего зарегистрировано четыре отечественных вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».