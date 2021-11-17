Гинцбург назвал вакцину для переболевших коронавирусом моложе 60 лет
Гражданам моложе 60 лет, которые уже переболели коронавирусом, лучше привиться «Спутником Лайт», а людям старшего возраста — «Спутником V».
Гинцбург назвал вакцину для переболевших коронавирусом моложе 60 лет. Об этом
Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что гражданам моложе 60 лет, которые уже переболели коронавирусом, лучше привиться «Спутником Лайт», а людям старшего возраста — «Спутником V».
Всего зарегистрировано четыре отечественных вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».