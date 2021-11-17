Эксперты МСП Банка предлагают рязанским предпринимателям новую «Экспресс-поддержку»

На вебинаре специалисты расскажут об основных преимуществах экспресс-кредита, условиях и требованиях к заемщику, а также о пути от подачи заявки до получения денег.

Эксперты МСП Банка расскажут рязанским предпринимателям о новом кредитной продукте «Экспресс-поддержка».

В четверг, 18 ноября, в 12:00 эксперты проведут онлайн-вебинар и расскажут о преимуществах этого кредитного продукта.

«Экспресс-поддержка» — это кредит на сумму до десяти миллионов рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5% для предпринимателей, работающих на рынке более 12 месяцев. Кредит доступен пострадавшим отраслям и выдается на счет в банке, где у ИП/ООО уже открыт расчетный счет. Среди основных его преимуществ — возможность оформления полностью онлайн из любой точки России. Продуктом уже воспользовались более 700 предпринимателей на сумму свыше четырех миллиардов рублей.

На вебинаре специалисты расскажут об основных преимуществах экспресс-кредита, условиях и требованиях к заемщику, а также о пути от подачи заявки до получения денег.

Подключиться к видеотрансляции можно в указанное время по ссылке:

https://mspbank.zoom.us/j/+7 (936) 652-49-323?pwd=djEzcW1WWlBnZlJMRkdScklTMHcyQT09

Идентификатор конференции: +7 (936) 652-49-323

Код доступа: 3214321