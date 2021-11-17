До конца недели в Рязани сохранятся порывистый ветер и гололедица

Информацию об этом опубликовала мэрия.

В Рязани до конца недели сохранятся порывистый ветер и гололедица. Информацию об этом в среду, 17 ноября, опубликовала мэрия.

В четверг, 18 ноября, в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -5 градусов, а днем потеплеет до +3. Утром на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В пятницу, 19 ноября, возможны небольшие осадки. Ночью температура опустится до -5, а днем столбик термометра покажет отметку +4. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, при осадках — до 15 метров в секунду.

В субботу, 20 ноября, в Рязани ожидаются умеренный осадки. Местами гололед. Ночью температура опустится до -2 градусов, а днем потеплеет до +5. Ветер юго-западный, 7-11 метров в секунду, при осадках — до 17 метров в секунду.