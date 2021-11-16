В Ставрополье четыре пешехода погибли в ДТП, пытаясь помочь пострадавшему

Еще два человека госпитализированы с резанными и скальпированными ранами.

В Ставрополье в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД по региону.

Трагедия случилась в понедельник, 15 ноября, около 18:30 на 314 километре автодороги Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN. Водитель большегруза пытался избежать наезда на водителя сломавшегося автомобиля, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречный Volkswagen Polo и вылетел на обочину.

Спустя несколько секунд четыре пешехода попытались подойти к водителю MAN и помочь ему. Однако водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и наехал на всех четырех людей. От полученных травм они скончались на месте.

«Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив еще двоих пешеходов. У них резанные и скальпированные раны. Также медицинская помощь понадобилась водителю MAN. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС и сотрудники МЧС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц».