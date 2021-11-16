В Скопинском районе УАЗ вылетел в кювет, есть пострадавший

Авария случилась на 74-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

В Скопинском районе УАЗ вылетел в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 15 ноября, примерно в 9:00 на 74-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». По предварительной информации, 38-летний житель Скопина на УАЗе не выбрал безопасную скорость, вылетел в кювет и перевернулся.

Пострадал 33-летний пассажир транспортного средства. Он получил травмы, ему оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.