В рязанскую исправительную колонию пытались доставить телефоны с помощью дрона

Квадрокоптер летал над режимной территорией.

В рязанскую исправительную колонию пытались доставить телефоны с помощью дрона. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Квадрокоптер летал над режимной территорией. Сотрудникам оперативного отдела ИК-2 удалось его перехватить. К дрону был прикреплен сверток, при вскрытии которого обнаружили четыре сотовых телефона и два USB-провода.

Запрещенные предметы на территорию колонии пытался доставить мужчина, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении.