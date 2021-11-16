В рязанском минздраве рассказали о постковидном синдроме у детей

Специальную программу лечения постковидного синдрома у детей разработали в детском санатории имели Владимира Ленина в Солотче.

В рязанском минздраве рассказали о постковидном синдроме у детей. В пресс-службе министерства уточнили, что на детей приходится 15 процентов от числа заболевших коронавирусом. У 30 процентов детей развивается постковидный синдром — это стойкие отклонения в состоянии здоровья от одного до трех месяцев после острой фазы.

При таком синдроме у детей наблюдаются- постоянная усталость, нарушения сна, тревожность, головная боль, боль в животе, трудности с концентрацией при обучении, головокружения при резком вставании, предобморочные состояния, нарушения мочеиспускания, вкуса и обоняния. В минздраве уточнили, что если у ребенка имеются подобные отклонения, стоит обратиться к врачу.

Основными методами восстановления при постковидном синдроме у детей являются соблюдение режима дня с достаточным сном, полноценный режим питания, санаторно-курортное лечение в климатической зоне проживания.

В рязанском минздраве рассказали, что в детском санатории памяти Владимира Ленина в Солотче разработали специальную программу лечения и профилактики постковидного синдрома.