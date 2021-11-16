В Рязанской области столкнулись три фуры и легковушка

Авария случилась на 309 километре федеральной трассы М5 на въезде в Путятино.

В Рязанской области произошло массовое ДТП с участием трех фур и легкового автомобиля. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Авария случилась в понедельник, 15 ноября, на 309 километре федеральной трассы М5 на въезде в Путятино. Там водитель грузовика Mercedes-Benz не выбрал безопасную дистанцию до попутной фуры Volvo с полуприцепом и врезался в нее. По инерции Volvo столкнулся с попутным грузовиком MAN. От удара Mercedes-Benz отбросило на легковушку Volkswagen Caravelle.

Пострадал водитель грузовика Mercedes-Benz. Его доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.