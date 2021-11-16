В Рязанской области от коронавируса скончались еще 20 человек

За все время от коронавируса скончались 1 698 рязанцев.

В Рязанской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали 20 человек. Данные во вторник, 16 ноября, привел федеральный оперштаб.

За все время от коронавируса скончались 1 698 рязанцев.

Также за последние сутки «ковид» обнаружили у 263 человек, еще 92 рязанца победили болезнь. С начала пандемии коронавирус выявили у 52 022 человек, выздоровели — 43 811.

В России за сутки выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 145 912 человек.

За сутки выздоровели 34 161 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 846 448 человек.

За сутки скончались 1 240 человек, всего — 257 837.