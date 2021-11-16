В рязанских торговых центрах возобновили работу фудкорты

Для их посещения потребуется QR-код, документы о перенесенном заболевании или медотвод.

В рязанских торговых центрах возобновили работу фудкорты. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Со вторника, 16 ноября, в рязанских торговых центрах возобновили работу кафе, рестораны и фудкорты. Для их посещения потребуется QR-код, документы о перенесенном заболевании или медотвод.

Заведения будут работать как раньше до 23:00, а в ночное время работать только на доставку.

Также в регионе до 6 декабря несовершеннолетние по прежнему не могут посетить торговый центр без сопровождения родителей. Исключение составляют подростки, которые официально работают в ТЦ или проходят производственную практику.