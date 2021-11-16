В Рязани проверили маски у пассажиров общественного транспорта
Беседы провели с 58 гражданами. На одного нарушителя составили протокол.
В Рязани проверили маски у пассажиров общественного транспорта в Советском районе. Об этом сообщил сайт мэрии.
Сотрудники управления ГО и ЧС совместно с полицией напомнили рязанцам о том, что в общественном транспорте нужно использовать маски. Им объяснили, что автобусы не уедут, пока люди в салоне не наденут средства защиты.
Беседы провели с 58 гражданами. На одного нарушителя составили протокол.
На конечных остановках рязанцам напомнили о масочном режиме.