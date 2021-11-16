В Рязани появилась вакансия QR-контроллера
По указанному номеру телефона РЗН. инфо подтвердили актуальность вакансии.
В Рязани появилась вакансия QR-контроллера. Информацию
Контроллера ищут на входную группу торгового центра для работы в паре с охранником.
В обязанности входит проверка документов, необходимых для посещения общественных мест.
В требованиях значится умение пользоваться сканером QR кодов. График работы свободный, оплата 100 рублей в час.
По указанному номеру телефона РЗН. инфо подтвердили актуальность вакансии.