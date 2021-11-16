В Рязани на пяти улицах отключили воду

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани пять улиц остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение холодного водоснабжения произошло во вторник, 16 ноября. Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

улица Интернациональная, дом № 22а;

улица Фирсова, дом № 16.

Также холодного водоснабжения до 19:00 не будет по адресам:

улица 2-я Линия, дом № 9;

улица 4-я Линия, дом № 34;

улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 54, 64, 70.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.