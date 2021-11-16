В Рязани на пяти улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
В Рязани пять улиц остались без воды. Об этом
Отключение холодного водоснабжения произошло во вторник, 16 ноября. Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:
- улица Интернациональная, дом № 22а;
- улица Фирсова, дом № 16.
Также холодного водоснабжения до 19:00 не будет по адресам:
- улица 2-я Линия, дом № 9;
- улица 4-я Линия, дом № 34;
- улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 54, 64, 70.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.