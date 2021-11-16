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В Рязани на пяти улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани пять улиц остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение холодного водоснабжения произошло во вторник, 16 ноября. Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Интернациональная, дом № 22а;
  • улица Фирсова, дом № 16.

Также холодного водоснабжения до 19:00 не будет по адресам:

  • улица 2-я Линия, дом № 9;
  • улица 4-я Линия, дом № 34;
  • улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 54, 64, 70.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.