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В Рязани из-за коронавируса скончался старший тренер клуба «Торпеда» Николай Катков
Прощание с мужчиной состоится во вторник, 16 ноября.

В Рязани скончался старший тренер клуба «Торпеда» Николай Катков. Информация об этом в воскресенье, 14 ноября, появилась в группе клуба.

Николай Катков был старшим тренером клуба смешанных единоборств. Близкие сообщили, что мужчина болел коронавирусом.

«Большая потеря для семьи, для близких и для всего коллектива клуба. Ты навсегда останешься для нас старшим тренером, другом, отцом», — говорится в публикации.

Прощание с мужчиной состоится во вторник, 16 ноября, в 10:00 по улице Затинной 32б.