В Пронском районе сирота убежал из дома дяди после того, как тот его избил

Дело передали в Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Следователи проводят доследственную проверку.

В Пронском районе сирота убежал из дома дяди после того, как тот его избил. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Полицейские нашли 16-летнего подростка в Рязани 12 ноября. Раньше его воспитывала бабушка, но после ее смерти ребенок жил в рязанском интернате. Он часто гостил у своего дяди, который планировал оформить над ним опекунство. По словам подростка, дядя его избил. После этого юноша позвонил учительнице, которая вызвала ему такси.

Мужчина заявил о пропаже племянника в полицию через два дня. Он рассказал, что ребенок был в легкой одежде: джинсах, футболке и сланцах на босу ногу.

Дело передали в Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Следователи проводят доследственную проверку, изучают обстоятельства произошедшего.