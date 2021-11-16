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В полиции опровергли жесткое задержание рязанца из-за отсутствия маски
В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В полиции опровергли жесткое задержание рязанца из-за отсутствия маски. Об этом РНЗ. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В соцсетях мужчина рассказал, что полицейские надели на него наручники из-за отсутствия маски, когда он попытался пройти в торговый центр.

В полиции объяснили, что в понедельник, 15 ноября, в полицию из-за конфликта с посетителем обратились сотрудники службы безопасности одного из торговых центров, расположенного на площади Победы. Сотрудники полиции попросили мужчину проследовать за ними для выяснения всех обстоятельств нарушения общественного порядка. В ответ на законные требования полиции мужчина отказывался куда-либо идти, нецензурно выражался, при этом оказывал активное сопротивление полицейским. Вследствие чего полицейские надели на мужчину наручники. Его доставили в полицию и установили личность. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности.

Источник знакомый с ситуацией рассказал, что задержанный — бывший военнослужащий 137 полка ВДВ, 1991 года рождения. Он был уволен из армии в сентябре 2021 года, после того, как его задержали сотрудники госавтоинспекции и предложили ему пройти обследование на наркотики. От химико-токсикологических исследований мужчина отказался.