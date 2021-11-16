У россиян, заболевших коронавирусом после прививки, аннулируют QR-коды

Минздрав уточнил порядок и сроки действия QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом после прививки.

У россиян, заболевших коронавирусом после прививки, аннулируют QR-коды. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте правовой информации.

Минздрав уточнил порядок и сроки действия QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом после прививки.

Согласно документу, у россиян, которые не болели коронавирусом после вакцинации QR-код будет действовать один год.

Но в случае, когда вакцинированный заболеет COVID-19, его QR-код будет аннулирован, а новый будет действовать после выздоровления в течение полгода.