У россиян, заболевших коронавирусом после прививки, аннулируют QR-коды
Минздрав уточнил порядок и сроки действия QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом после прививки.
У россиян, заболевших коронавирусом после прививки, аннулируют QR-коды. Об этом говорится в приказе, опубликованном на
Минздрав уточнил порядок и сроки действия QR-кодов для граждан, которые переболели коронавирусом после прививки.
Согласно документу, у россиян, которые не болели коронавирусом после вакцинации QR-код будет действовать один год.
Но в случае, когда вакцинированный заболеет COVID-19, его QR-код будет аннулирован, а новый будет действовать после выздоровления в течение полгода.