Суд вынес приговор рязанцу, насмерть забившего знакомого гантелей

В Рязани вынесли приговор 30-летнему мужчину, который насмерть забил знакомого гантелей. Об этом во вторник, 16 ноября,
Инцидент случился 30 августа 2020 года. Обвиняемый находился в многоквартирном доме в Рязани и распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Тогда обвиняемый взял металлическую гантель и нанес ею несколько ударов в левую околоушную область головы своего оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Рязанец на суде не признал свою вину. Тем не менее его признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.