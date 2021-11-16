Суд вынес приговор рязанцу, насмерть забившего знакомого гантелей

На суде мужчина вину не признал.

В Рязани вынесли приговор 30-летнему мужчину, который насмерть забил знакомого гантелей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился 30 августа 2020 года. Обвиняемый находился в многоквартирном доме в Рязани и распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Тогда обвиняемый взял металлическую гантель и нанес ею несколько ударов в левую околоушную область головы своего оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Рязанец на суде не признал свою вину. Тем не менее его признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.