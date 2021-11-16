Рязанского заключенного осудили на 15 лет за содействие терроризму

Мужчину признали виновным за финансирование международной террористической группировки и вовлечение в нее других заключенных.

Рязанского заключенного осудили на 15 лет за содействие терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Рязанской области.

Осужденного, отбывающего наказание в рязанской колонии № 5, приговорили к 15 годам лишения свободы за финансирование международной террористической группировки и вовлечение в нее других заключенных.

Уточняется, что по этому приговору четыре года он проведет в тюрьме, а 11 — в исправительной колонии особого режима.

Мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).