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Рязанские депутаты оценили итоги ремонта дорог и благоустройства дворов
В выездном заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры рязанской гордумы приняли участие председатель профильного комитета РГД Александр Бурцев, заместители председателя Александр Сидоров и Сергей Фомин, депутат Денис Милюков, а также представители структурных подразделений горадминистрации.

Рязанские депутаты осмотрели ряд объектов, которые были благоустроены по программам в 2021 году. В выездном заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры рязанской гордумы приняли участие председатель профильного комитета РГД Александр Бурцев, заместители председателя Александр Сидоров и Сергей Фомин, депутат Денис Милюков, а также представители структурных подразделений горадминистрации.

Так, чиновники проверили ремонт дороги на улице Гоголя, который провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке уложили новое асфальтовое покрытие, оборудовали заездные карманы для общественного транспорта. В настоящее время продолжаются работы по обустройству газона и вывозу строительного мусора. Также они проверили самый проблемный объект — дорогу по улице 2-я Линия. Работы идут с отставанием на два месяца. Там меняют асфальт, ремонтируют тротуары и благоустраивают дополнительные парковочные места у манежа «Юность».

Члены комитета также оценили результаты ремонта дворовых территорий. Первой осмотрели территорию дома № 39 по Московскому шоссе. Там отремонтировали асфальтовое покрытие двора вместе с проездами, а также провели работы по укреплению газонов. Кроме того, в рамках ремонта картами привели в порядок дублер Московского шоссе на участке от улицы Западной до дома № 43 по Московскому шоссе.

Также депутаты оценили результаты комплексного ремонта дворовых территорий и проездов к ним в рамках программы «Формирование современной городской среды». В этом году было отремонтировано девять дворовых территорий и проездов к ним. Чиновники посетили двор дома № 30 по улице Бирюзова, а также проверили благоустройство в «Читающем сквере» в микрорайоне Недостоево.

«Мы проехали по нескольким объектам, благоустройство которых проводилось в 2021 году. В целом выездом остались довольны, в основном подрядчики справились с работой. Выявленные в ходе объезда замечания и недостатки доведены до подрядных организаций. Считаем, что эту работу необходимо продолжать. Благодаря реализации программ по благоустройству город становится красивее и комфортнее для проживания», — отметил председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД Александр Бурцев.