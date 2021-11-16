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Россиянам с прививкой от коронавируса разрешили не изолироваться после контакта с больным
Также это коснется тех граждан, которые уже переболели в течение последних шести месяцев.

Россиянам с прививкой от коронавируса разрешили не изолироваться после контакта с больным. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на сайте правовой информации.

Привитым от COVID-19 в течение полугода разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. При этом у них не должно быть симптомов заболевания.

Также это коснется тех граждан, которые уже переболели в течение последних шести месяцев.

При этом непривитые, контактировавшие с больными коронавирусом, должны будут уйти на самоизоляцию на две недели со дня последней встречи или до выздоровления.