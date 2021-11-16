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Россиянам пообещали теплый декабрь
В гидрометцентре уточнили, что прогноз носит предварительный характер, а уточненная информация появится в последних числах ноября.

Россиянам пообещали теплый декабрь. Об этом пишет «Российская газета».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на европейской территории декабрь будет теплее обычного.

Температура ожидается -5,-10 градусов, днем -1,-6 градусов. В период похолоданий температура может опускаться до -12, -15 градусов, а днем не превышать -8 градусов.

В центре России в декабре ожидается много осадков. При похолоданиях будет идти мокрый снег, а при оттепели — снег с дождем.

Паршина уточнила, что прогноз носит предварительный характер, а уточненная информация появится в последних числах ноября.