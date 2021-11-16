Полицейские задержали рязанца, укравшего телевизор

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Полицейские задержали рязанца, укравшего телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 42-летний житель Рязани и рассказал, что из его квартиры на улице Братиславской пропал телевизор.

Оперативники опросили мужчину и местных жителей и установили, что к краже причастен 40-летний житель Рязанской области.

Его задержал наряд патрульно-постовой службы на одной из улиц Рязани.