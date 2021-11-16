«Почта России» заранее подготовилась к традиционным осенним распродажам

По прогнозам специалистов, в период осенне-зимних распродаж спрос на доставку международных отправлений должен вырасти на 30-40% по сравнению со среднегодовым трендом, а на доставку внутрироссийских отправлений — на 25-30%.

«Почта России» заранее подготовилась к традиционным осенним распродажам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По прогнозам специалистов, в период осенне-зимних распродаж спрос на доставку международных отправлений должен вырасти на 30-40% по сравнению со среднегодовым трендом, а на доставку внутрироссийских отправлений — на 25-30%.

Так, «Почта России» еще в августе открыла дополнительный набор курьеров, чтобы справиться с ростом спроса на доставку. До конца года компания планирует увеличить их штат на 27%. Кроме того, «Почта» уже увеличила количество авиарейсов для доставки почты — к прямым авиарейсам компания подключила по два чартерных рейса в неделю. Это позволит перевозить в среднем на десять тонн почты больше еженедельно.

Также, чтобы поддержать экспортеров в период распродаж, «Почта России» начала возить авиацией на 40% больше отправлений из России в Европу.

«Осенние распродажи — традиционный стресс-тест для всей логистической отрасли. Россияне покупают товары на распродажах и активно готовятся к Новому году. Стремительный рост объемов доставки начинается в середине ноября и продолжается вплоть до январских праздников. Для примера, 22 ноября прошлого года мы приняли рекордное количество импортной почты за весь 2020 г. — 381 тонну. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы все наши клиенты и их близкие получили подарки в срок», — рассказал замгендиректора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

Однако компания рекомендует покупать подарки на Новый год еще в ноябре, особенно, если товар должен прийти из-за рубежа. Это объясняется тем, что не у всех магазинов есть быстрое таможенное декларирование, поэтому посылки могут дольше проходить границу.