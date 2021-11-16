Pfizer проведет в России испытания нового препарата против коронавируса

В испытаниях примут участие 90 человек из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Pfizer проведет в России испытания нового препарата против коронавируса. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила газета « Ведомости ».

Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний в России. Препарат будут исследовать среди взрослых, которые контактировали с пациентами с симптомами COVID-19 в домашних условиях. В испытаниях примут участие 90 человек из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

«Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», — пишет газета.

Представитель компании пояснил, что в испытаниях участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата компания планирует распространять его по всему миру.