Минздрав планирует выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого привитого

Выплата будет складываться суммарно из проведенного осмотра, консультации и вакцинации.

Минздрав планирует выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого привитого. Соответствующий проект постановления опубликовали во вторник, 16 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — следует из пояснительной записки.

Уточняется, что при вакцинации двухкомпонентным препаратом на первом этапе медработник получил 60 рублей за консультацию гражданина. Далее врач получит 40 рублей за осмотр пациента, связанный с вакцинацией, а за ее проведение — 30 рублей. На втором этапе медработник за осмотр получит 40 рублей, за вакцинацию — 30 рублей.

При вакцинации однокомпонентными вакцинами из расчета 200 рублей врачу, осуществившему консультацию пациента, выделят 90 рублей. За осмотр направят 60 рублей, за проведение вакцинации — 50 рублей.

«В случае проведения консультации и (или) направления (осмотра и вакцинирования) одним медицинским работником, выплаты подлежат суммированию», — говорится в пояснительной записке.