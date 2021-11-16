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Минтруд утвердил календарь выходных дней в 2022 году
Уточняется, что россияне будут отдыхать почти четыре месяца.

Минтруд утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2022 году. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили «Известия».

Уточняется, что всего в предстоящем году россияне будут отдыхать почти четыре месяца. Ближайшие длинные каникулы наступят с 1 по 9 января, при этом первое и второе числа с субботы и воскресенья перенесут на май.

8 Марта страна будет отдыхать три дня. Также традиционное на две части разделили майские праздники.

Еще дополнительные выходные дни ждут россиян в День народного единства — им предстоит отдыхать три дня.