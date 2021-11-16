Мэрия предложила рязанским водителям работу с зарплатой до 65 тысяч

«Управление рязанского троллейбуса» приглашает на работу водителей, кондукторов, слесарей по обслуживанию автопарка предприятия и автоэлектриков.

Рязанским водителям предложили работу с зарплатой до 65 тысяч рублей. Информация об этом во вторник, 16 ноября, появилась на сайте мэрии.

«Управление рязанского троллейбуса» приглашает на работу водителей, кондукторов, слесарей по обслуживанию автопарка предприятия и автоэлектриков. Уточняется, что руководство УРТ внесло изменения в положение об оплате труда с учетом ключевых показателей эффективности для сотрудников. В частности, для водителей — это выполнение плана рейсов, безаварийное вождение, чистота салона, а для кондукторов — культура обслуживания пассажиров и кассовая дисциплина.

Вместе с тем увеличилась и зарплата сотрудников. Так, водители категорий D и E смогут зарабатывать до 60-65 тысяч рублей соответственно, слесари по 45 000, а электрики — по 50 тысяч рублей.

Также в мэрии напомнили, что в учебном центре УРТ идут занятия по бесплатному обучению водителей с последующим трудоустройством.