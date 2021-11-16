Любимов поручил продлить меры поддержки малого предпринимательства

Во вторник, 16 ноября, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии.

Во вторник, 16 ноября, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии.

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается непростой.

«Понимаю, что действующие меры не могут не оказать влияния на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики. Для помощи им уже разработаны и действуют меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы никогда не бросали и не бросим бизнес в этот сложный период», — подчеркнул Любимов.

Глава региона напомнил, что в 2020 году из федерального и областного бюджетов для финансовой поддержки малого предпринимательства были выделены 309 млн рублей. Их направили на льготный займ до пяти млн рублей под процентную ставку 2% годовых — под залог недвижимости или 4% годовых — под залог движимого имущества для 170 предпринимателей.

Любимов отметил, что предприниматели активно обращались за помощью и оперативно ее получали. Он поручил региональному Минпрому рассмотреть возможность продления помощи.

Также Любимов поручил центру «Мой бизнес» продолжить активную работу с заявителями, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики.

«Там уже установлены приоритеты по очередности предоставления услуг и для этой категории предпринимателей не применяются условия о создании и сохранении рабочих мест, а также не предъявляется требование о просроченной налоговой задолженности при получении услуг центра инжиниринга», — обратил внимание Николай Любимов.

Губернатор отметил, что в регионе на имущество организаций в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости снижены налоговые ставки: с 2% до 1,75% для всех организаций на 2021 год; с 1,5% до 1% для организаций, применяющих УСН на 2021-2022 годы. Мера направлена на поддержку бизнеса в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Для организаций, перешедших с единого налога на вмененный налог на три года были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

Кроме этого, для пострадавших отраслей в 2021 году продлили налоговые преференции, а ставку по упрощенной системе налогообложения снизили в два раза. Николай Любимов поручил проработать вопрос продления этой меры поддержки.

Губернатор дал экономическому блоку правительства поручение оперативно представить свои предложения. «Тем более что такая практика помощи бизнесу уже хорошо зарекомендовала себя и позволила ранее многим средним и малым предприятиям Рязанской области пережить сложное время. Сейчас важно, чтобы бизнес понимал, что может рассчитывать на поддержку и в дальнейшем», — подытожил Любимов.