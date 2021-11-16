Любимов поручил финансово поддержать работников рязанской скорой помощи

По мнению Николая Любимова, служба скорой требует поддержки — из-за длительной пандемии медперсонал испытывает колоссальные перегрузки.

Губернатор Николай Любимов поручил выделить ассигнования для дополнительных выплат работникам скорой помощи. Об этом во вторник, 16 ноября, глава региона заявил на заседании областного правительства.

Этот вопрос губернатор поднял по итогам рабочей поездки министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Рязанскую область. Тогда глава минздрава посетил станцию скорой помощи и дал ряд поручений.

«Я был там вместе с главой минздрава России и еще раз убедился: работа у коллектива сложная, ответственная, требующая особых знаний, практических навыков и личностных качеств. Сейчас условия, в которых оказалась служба, далеки от совершенства. Я полностью разделяю позицию Михаила Мурашко: Скорой помощи нужна помощь», — отметил он.

По мнению Николая Любимова, служба скорой требует поддержки — из-за длительной пандемии медперсонал испытывает колоссальные перегрузки.

«Конечно, мы обязаны поддержать это важнейшее звено здравоохранения, поддержать людей. Необходимо как-то компенсировать их нагрузки и риски. Поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу, — сказал губернатор. — Мы обязательно найдем возможности поддержать наших работников скорой медицинской помощи»

Помимо финансовой помощи, правительство также поручило создать дополнительные бригады с привлечением студентов РязГМУ имени академика Павлова и Рязанского медколледжа. В общей сложности к работе планируют привлечь около 70 человек. Кроме того, медицинскому автопарку временно выделили машины, чтобы скорая помощь повысила оперативность приезда на вызовы и снизила нагрузку на медработников.

Работу взяли на контроль заместители председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина и Роман Петряев.