\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 72.27 0.46 16/11
ЦБ EUR 82.77 0.55 16/11
Нал. USD 72.00 / 73.20 17:47
Нал. EUR 82.65 / 83.75 17:47
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
2 497
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
8 406
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
4 205
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
14 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Госдума направит законопроекты о QR-кодах в регионы для обсуждения до 14 декабря
Помимо регионов, законопроекты также направят в Общественную палату, Совфед и Счетную палату.

До 14 ноября регионы получат законопроекты о системе QR-кодов. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин во вторник, 16 ноября, в своем telegram-канале.

Помимо регионов, законопроекты также направят в Общественную палату, Совфед и Счетную палату.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — заявил спикер Госдумы.

По мнению Володина, так у представителей властей и общественности будет возможность внимательно изучить законопроекты, а также высказать свои замечания и предложения.