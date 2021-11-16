Госдума направит законопроекты о QR-кодах в регионы для обсуждения до 14 декабря

Помимо регионов, законопроекты также направят в Общественную палату, Совфед и Счетную палату.

До 14 ноября регионы получат законопроекты о системе QR-кодов. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин во вторник, 16 ноября, в своем telegram-канале .

Помимо регионов, законопроекты также направят в Общественную палату, Совфед и Счетную палату.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — заявил спикер Госдумы.

По мнению Володина, так у представителей властей и общественности будет возможность внимательно изучить законопроекты, а также высказать свои замечания и предложения.