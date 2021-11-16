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Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины против коронавируса
Вопрос об использовании этого препарата будут решать по клиническим исследованиям.

Россиянам рассказали о побочных эффектах назальной вакцины против COVID-19. Свою оценку дал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова во вторник, 16 ноября, привели РИА Новости.

По словам специалиста, во время исследования у назальной вакцины против «ковида» не было замечено побочных эффектов.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи.

Вопрос об использовании этого препарата будут решать по клиническим исследованиям. Предполагается, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще чем два раза в полгода.