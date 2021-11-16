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Дмитрий Хубезов ответил на «шквал комментариев» касательно QR-кодов и вакцинации
Дмитрий Хубезов записал видеообращение, находясь в «красной зоне», на фоне пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации.

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов записал видеообращение, в котором объяснил свою позицию по поводу введения QR-кодов и вакцинации. Ролик он выложил в своем личном Instagram.

Дмитрий Хубезов записал видеообращение, находясь в «красной зоне», на фоне пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации.

«Друзья, хочу ответить на огромное количество комментариев под прошлым постом! Я скажу прямо: у нас в стране пандемия, у нас в день умирает более 1 000 человек, практически все ковидные отделения и реанимационные места заполнены. Много месяцев я обращался к вам с призывом и личным примером призывал соблюдать социальное дистанцирование и вакцинироваться. Статистику по заболеваемости повторять не буду», — отметил Хубезов.

Он также подчеркнул, что если слова не работают — приходится действовать.

«Наша страна, наши граждане болеют, и я сейчас обращаюсь к вам как врач — меры, которые принимаются правительством направлены на сохранение жизни россиян. Я поддерживал и буду поддерживать меры, которые сохранят ваши жизни! Летайте, путешествуйте, посещайте, встречайтесь. Но только пусть это будет безопасно!» — заключил депутат.