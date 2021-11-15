В сети появилось видео наезда автомобиля Усмана Нурмагомедова на полицейского

Инцидент произошел в Каспийске.

В сети появилось видео наезда автомобиля Усмана Нурмагомедова на сотрудника ДПС. Ролик был опубликован в telegram-канале SHOT в понедельник, 15 ноября.

На кадрах видно, как полицейский подбегает к машине. Несмотря на это, автомобиль не останавливается, а сбивает мужчину.

Ранее СМИ сообщали об аварии, произошедшей в Каспийске. На КПП «Аэропорт» автомобиль Toyota Camry сбил сотрудника ДПС. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

В наезде подозревают владельца машины, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана, а также его приятеля Камала Идрисова. Их задержали в аэропорту «Шереметьево».

По информации telegram-канала оба утверждают, что в момент происшествия за рулем находился Идрисов, а через некоторое время они поменялись и автомобилем начал управлять Нурмагомедов. При этом в том месте, где, по словам подозреваемых, они сделали рокировку, нет ни одной камеры.