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В Сасове провели крестный ход на территории ковид-госпиталя
Автомобильный крестный ход прошел в воскресенье, 14 ноября.

В Сасове провели крестный ход на территории ковид-госпиталя. Информация об этом появилась в группе «Вконтакте» «Сасовское благочиние».

Автомобильный крестный ход прошел в воскресенье, 14 ноября. На территории больницы, у здания, где лежат больные ковидом, был совершен водосвятный молебен и пеший крестный ход.

Настоятель Казанского собора протоиерей Николай Бабачук от лица прихожан пожелал всем скорейшего выздоровления.