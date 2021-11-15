В Сасове провели крестный ход на территории ковид-госпиталя

Автомобильный крестный ход прошел в воскресенье, 14 ноября.

В Сасове провели крестный ход на территории ковид-госпиталя. Информация об этом появилась в группе «Вконтакте» « Сасовское благочиние ».

Автомобильный крестный ход прошел в воскресенье, 14 ноября. На территории больницы, у здания, где лежат больные ковидом, был совершен водосвятный молебен и пеший крестный ход.

Настоятель Казанского собора протоиерей Николай Бабачук от лица прихожан пожелал всем скорейшего выздоровления.