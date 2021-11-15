В Сасове на пешеходном переходе сбили мужчину

По предварительным данным, наезд совершил 18-летний водитель ВАЗ.

В Сасове на пешеходном переходе сбили мужчину. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в понедельник, 15 ноября, примерно в 18:25, на проспекте Молодцова.

По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-217230 наехал на мужчину 1975 года рождения. Пострадавший пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.