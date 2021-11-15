В Рязанском «Фотодоме» пройдет выставка линогравюры Андрея Потапова

Она будет работать до 16 декабря.

Во вторник, 16 ноября, в 18:30 в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется выставка линогравюры художника Андрея Потапова «Среда обитания», воспевающая красоту будней.

«Среда обитания» — первая персональная выставка Андрея Потапова. Экспозиция состоит из нескольких серий: «Кафе», «Парикмахерская», «В пути», «Черное море». Все это — зарисовки привычной для человека среды обитания, которую чаще всего не замечают. Она — фон повседневной активности. В своих работах Андрей Потапов меняет местами первый и второй план, отводя декорациям более важную роль. При этом главным героем линогравюр Андрея Потапова все же остается человек. Находясь в толпе на вокзале или поглощенный одиночеством мегаполиса, он проживает свою неповторимую жизнь, которая одновременно так похожа на жизни других людей.

«Акцентируя внимание на пространствах, знакомых каждому, я предлагаю переосмыслить и по-новому взглянуть на некоторые вещи нашей жизни, — комментирует свои работы автор. — Я изображаю то, что вижу каждый день, то, что мне знакомо. И везде у меня присутствуют люди. Я внимательно наблюдаю за поведением человека в привычной ему среде, чтобы позже передать особенности его характера. Чаще всего я работаю сериями, что позволяет посмотреть на один и тот же сюжет с разных сторон, а ограниченная цветовая палитра помогает акцентировать внимание на самом главном».

Серии работ, представленные на выставке, объединены между собой одной темой — темой маленького человека. Но, по мнению куратора выставки Дарьи Никеевой, герой этих произведений не гоголевский или чеховский персонаж. «Герой Андрея Потапова счастлив. Он любуется миром по пути на работу, в кресле у парикмахера, ожидая заказ в кафе, на людном пляже Черного моря. В работах художника бытовая рутина — не синоним уныния. Она абсолютно нормальна, в ней можно жить, в ней есть красота и очарование. Андрею Потапову удалось не только приручить обыденность, которая пугает большинство людей, но и раскрыть для зрителя то, что мы видим каждый день, но пропускаем, увлекаясь целью, а не путем к ней, — говорит Дарья Никеева. — В линогравюрах автора, на первый взгляд, не происходит ничего особенного, но именно эта проза жизни позволяет почувствовать ее течение и насладиться поэзией бытового дня».

Художник-график Андрей Потапов в 2016 году окончил Рязанское художественное училище, продолжил образование в Московском полиграфическом институте, где увлекся линогравюрой. Эта техника предполагает большое мастерство художника и твердую профессиональную руку. Сделав набросок, автор переносит его на линолеум, затем изображение вырезается, покрывается краской и переносится на бумагу: принцип похож на школьные самодельные печати из ластика.

Выставка «Среда обитания» будет открыта до 16 декабря в «Фотодоме» по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Режим работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00. Вход свободный, требуется QR-код.

Возрастное ограничение: 0+.