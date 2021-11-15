В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса

Данные на понедельник, 15 ноября, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 15 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 678.

За сутки коронавирусом заболели 265 человек, всего с начала пандемии — 51 759. За сутки выздоровели 23 человека, всего число вылечившихся достигло 43 719.

В России за сутки выявили 38 420 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 109 094.

За сутки выздоровели 27 972 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 812 557 человек.

За сутки скончались 1 211 человек, всего — 256 597.