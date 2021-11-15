В Рязанской области в ночь на 16 ноября похолодает до -7 градусов
В регионе ожидается сильный ветер и гололед.
В Рязанской области ожидается гололед и сильный ветер. Прогноз погоды на вторник, 16 ноября, опубликовал региональное ГУ МЧС.
Так, в области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололед.
Ночью ожидается северный ветер со скоростью 3-8 м/c. Днем — западный, 5-10 м/c.
Столбик термометра ночью понизится до -7,-2 градусов. Температура днем — от -4 до +1 градуса.