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В Рязанской области в ночь на 16 ноября похолодает до -7 градусов
В регионе ожидается сильный ветер и гололед.

В Рязанской области ожидается гололед и сильный ветер. Прогноз погоды на вторник, 16 ноября, опубликовал региональное ГУ МЧС.

Так, в области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами гололед.

Ночью ожидается северный ветер со скоростью 3-8 м/c. Днем — западный, 5-10 м/c.

Столбик термометра ночью понизится до -7,-2 градусов. Температура днем — от -4 до +1 градуса.