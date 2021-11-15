В Рязанской области полицейские изъяли крупную партию гашиша

Наркотики пытались сбыть в Рыбновском районе с помощью «закладок».

В Рязанской области полицейские изъяли крупную партию гашиша. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам поступила информация, что в Рязанской области появился межрегиональный курьер с крупной партией гашиша. Автомобиль зафиксировали в Рыбновском районе вблизи села Пощупово. Там водитель остановился и направился в окрестные поля с рюкзаком. Его задержали оперативники УНК совместно с сотрудниками ГУНК при силовой поддержке офицеров спецподразделения УНК УМВД России по Рязанской области «Гром».

Злоумышленником оказался 36-летний житель Вологодской области. При личном досмотре в его рюкзаке обнаружили полиэтиленовые пакеты с пастообразным веществом. Экспертиза установила, что это были два с половиной килограмма растительного наркотика — гашиш. Мужчина планировал их сбыть с помощью «закладки».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого взяли под стражу.