В Рязанской области депутата сельского поселения осудили за незаконное предпринимательство

Мужчина нелегально техобслуживанием и ремонтом автомобильной техники «Урал».

В Рязанской области депутата сельского поселения осудили за незаконное предпринимательство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Ранее мужчина руководил коммерческой организацией.

Было установлено, что в период с 24 марта 2014 года по 27 декабря 2016 года обвиняемый занимался техобслуживанием и ремонтом автомобильной техники «Урал» для нужд Вооруженных сил России. При этом он знал, что на работы требуется специальное разрешение и они подлежат лицензированию.

Чиновника оштрафовали на 120 тысяч рублей.